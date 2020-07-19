Мужчина обнаружил “бутылку ведьмы”, которой 200 лет – и эта находка ужаснула, фото

Заядлый охотник за реликвиями сделал довольно жуткое открытие в Новом Орлеане – “бутылку ведьмы”, но люди не столь уверены, что он вообще должен был находку выкапывать.

Об этом сообщает Mirror.

52-летний Шейн Мирс имеет достаточно уникальную страсть – он любит выкапывать из земли старинные реликвии. Мужчина, который работает барменом в Новом Орлеане, проводит свободное время, исследуя районы, где когда-то стояли снесенные дома, в надежде найти что-то интересное.

И недавно он нашел именно такую находку. В своем посте в Facebook в прошлом месяце Мирс заявил, что выкопал на мысе Алжир, что на западном берегу реки Миссисипи, “бутылку ведьмы”.

Странный предмет содержал зуб, пряди человеческих волос, жука и, возможно, немного мочи. Мирс рассказал, что нашел бутылку в районе, где в середине 1800-х годов стоял дом, а сам объект, возможно, использовался в качестве защитного заклинания для собственности.

“Этот предмет, возможно, использовали в вуду. В любом случае, это редкая, жутко крутая находка!”, – рассказал Мирс.

Он был взволнован своим открытием, но из-за темной истории предмета люди в социальных сетях убеждали его вернуть его туда, откуда взял.

Пост Мирса быстро распространился и получил более 1300 комментариев.

“Нужно вернуть его в точное место. Я бы не взял его”, “Лучше всего оставить его, чтобы он продолжал выполнять свою работу и держаться в стороне”, “Этот год и так достаточно плохой – верни его, чувак! Верни его обратно !!” , – пишут пользователи в сети.

Однако не все были встревожены находкой.

“Это похоже на бутылку итальянской заправки Olive Garden”, – пошутил один из пользователей.

Как сообщал “источник”, в Скалистых горах национального парка Йеллоустоун в США нашли клад, стоимость которого оценивают в $1 млн. Сундук с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями в конце 90-х там зарыл коллекционер Форрест Фенн вскоре после того, как узнал, что врачи диагностировали у него рак. Таким образом мужчина собирался оставить о себе особую память.