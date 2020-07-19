В Черновцах дерзкое убийство мужчины попало на видео – его причина потрясла всех

В субботу, 18 июля, в Черновцах на улице Небесной Сотни произошел внезапный спор между мужчинами, который перерос в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия. При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Черновицкой области.

На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции и введено в действие специальную полицейскую операцию.

В течение нескольких минут правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживал на Буковине. Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со статьей 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

При задержании злоумышленника у него изъято оружие, с применением которого он совершил указанное уголовное преступление.

Впоследствии появилось полное видео драки, которую зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Видео подтверждает слухи, которые распространяются в соцсетях, что это была не случайная драка, а целенаправленное убийство. На видео видно, как мужчина выходит из автомобиля уже с пистолетом, после чего завязалась драка, в ходе которой убийца совершил свой замысел.

Сообщается, что в августе прошлого года на Гравитоне произошла массовая драка между членами двух семей выходцев из Азербайджана. Вследствие резни тогда погиб молодой парень. Как информирует издание “Чернівецький промінь”, отец убитого парня решил отомстить за сына. В ходе конфликта он убил отца мужчину, который в августе убил его сына.

В полиции не подтвердили и не опровергли эту информацию, лишь отметили, что мотивы совершения преступления определит следствие.

Следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал “источник”, в Константиновке Донецкой области местная жительница за 800 долларов США заказала убийство своего бывшего мужа. Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления, а женщину задержали при передаче второй части вознаграждения в сумме 600 долларов.