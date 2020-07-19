США создают первую военную космическую станцию: что это значит и чем грозит

Пентагон разрабатывает мини-космическую станцию, которая будет использоваться для исследований и разработок, обучения и оперативных миссий.

Об этом сообщает MailOnline.

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией “Сьерра-Невада” (SNC), позволяющий аэрокосмической фирме превратить свой транспортный корабль “Падающая звезда” в орбитальный форпост.

16-футовый грузовой корабль, рассчитанный на 10 тысяч фунтов, был первоначально разработан для миссии НАСА по доставке на Международную космическую станцию. В 2021 году корабль отправится в полет для своей первой демонстрационной миссии на Международную космическую станцию.

Как рассказал генеральный директор SNC Фатих Озмен, первоначально Shooting Star был разработан для полетов НАСА на Международную космическую станцию, но в дальнейшем он получил более широкие возможности.

“Падающая звезда” намного меньше Международной космической станции НАСА. В основном корабль будет использоваться для “космической сборки, микрогравитации, экспериментов, логистики, производства, обучения, испытаний и оценки”.

На нем могут разместиться до двух человек, что позволяет Пентагону отправить команду для проведения экспериментов на орбите.

Корабль будет оснащен двумя массивами солнечных батарей, которые могут генерировать шесть киловатт бортовой энергии, предназначенных для автономного движения.

Однако эксперты выразили обеспокоенность тем, что в сочетании с космическими силами США эта космическая станция может означать создание “звездного десанта”.

“Это вызывает много вопросов: над какими именно научными исследованиями они хотели работать, что потребовались такие возможности“, – отметила Виктория Самсон из Фонда безопасного мира.

Она добавила, что если бы о подобных разработках заявили китайские ученые, многие увидели бы в этом угрозу.

Как сообщал “источник”, ранее основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал, что в ближайшие годы совершит полет на Луну.