Ученые сделали томографию мумии и были потрясены – оказалось, это вовсе не человек, фото

Ученые Израиля сделали компьютерную томографию мумии ребенка, которая показала, что это на самом деле упакованная и смешанная грязь с зерном.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Такую мумию, которой уже 3000 лет, древние люди сделали, вероятно, чтобы представить древнеегипетскому богу подземного царства и смерти Осирису. Но она действительно была похожа на мумию маленького ребенка.

Мумия хранилась в саркофаге в Национальном морском музее города Хайфа. Сотрудники начали сомневаться в официальных записях, где говорилось, что он содержит мумифицированное сердце.

Всего в музее находилось два саркофага. Во втором обнаружили мумифицированную птицу, скорее всего это был сокол. Это существо тесно связано с Гором, богом неба и солнца, который был в обличие сокола.

Как сообщал “источник”, археологи обнаружили мумию кричащей женщины, которой около 3000 тыс. лет, в Луксоре (Египет) еще в 1881 году, но до сих пор оставалось тайной ее странное выражение лица.