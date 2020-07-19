В Киеве десятки новых случаев коронавируса, лидируют два районы: статистика на 19 июля

По состоянию на 19 июля в Киеве зафиксировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Всего за время пандемии в столице уже 6 884 подтвержденных диагнозов COVID-19. Но также коронавирус преодолели 2 366 киевлян.

За сутки 18 июля заболели:

44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет

39 мужчин от 19 до 62 лет

4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.

также среди зараженных 5 медиков.

В больницы Киева госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 6 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18. Печерском – 14. Но в Днепровском районе – 11 случаев.

Как сообщал “источник”, за последнюю неделю в Ровно у 58 работников детских садов по результатам ИФА-тестов зафиксировали конавирус. Все эти люди не будут допущены к работе, их координаты сообщили семейным врачам, вскоре они сдадут ПЦР-тесты.