Екатерина Александровская погибла: кто она и почему написала в прощальной записке “люблю”

20-летняя фигуристка Екатерина Александровская, тело которой нашли под окнами ее дома, оставила предсмертную записку.

Об этом сообщает издание МК.ru.

Екатерина родилась в столице России Москве. Она была чемпионкой по фигурному катании среди юниоров. До 2011 года выступала как одиночница, потом перешла в парное катание. В 2016 году сменила спортивное гражданство и стала выступать с Харли Уиндсором за Австралию.

Фигурист Максим Траньков рассказал, что Катя пришла в группу по фигурному катанию в 13 лет. Ей долго искали партнера в России, но так и не нашли.

“Когда Катя каталась в нашей группе, не было никаких проблем – абсолютно нормальный ребенок. Хороший спортсмен. Да и никаких истерик на тренировках не было, адекватный, работоспособный фигурист”, – говорит Траньков.

Екатерина в 2017 году со своим австрийским партнером выиграла юниорский чемпионат мира. Это золото стало первым для Австралии в фигурном катании. В следующем сезоне пара стала победителем финала юниорского Гран-при. Дважды выигрывала чемпионат Австралии.

Далее со спортом у пары начались проблемы. Партнер Харли Уиндзор получил травму, из-за чего пара опоздала с подготовками к сезону. Затем они заняли лишь 9-е место на турнире ISU Challenger, 7-е на Гран-при США. Не выступили фигуристы и на чемпионате четырех континентов.

Позже пара заявила, что распадется. Причиной стала травма Екатерины и проблемы со здоровьем.

Как пишет ресурс “РИА Новости”, Харли Уиндзор поделился, что у Кати был эмоциональный стресс, который вызвали личные проблемы.

“Да, я знал о ее ментальных проблемах, но ничто не свидетельствовало о мыслях о суициде. Это был больше эмоциональный стресс, вызванный как фигурным катанием, так и личными проблемами. Я не могу точно знать, какими именно”, – рассказал партнер фигуристки по спорту.

По данным РБК, тренер фигуристки Андрей Хекало заявил, что Александровская страдала эпилепсией. Уиндзор подтвердил эту информацию, отметив, что болезнь партнерши не помешала бы их паре продолжить подготовку к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

“Мы все равно были бы готовы соревноваться дальше и готовиться к Олимпийским играм. У меня, допустим, есть астма, но она находится под хорошим контролем. Я пользуюсь услугами правильной медицины, и астма никак не влияет на мои тренировки”, – сказал австралиец.

Напомним, что фигуристка покончила с жизнью. Девушка оставила записку со словом “люблю”. Вероятно, она не выдержала проблем и стресса.

Как сообщал “источник”, в Бразилии на 17 году жизни умер известный футболист Игор Соареш, он играл в составе ФК “Гояс”.