Задержан подозреваемый в поджоге собора Петра и Павла: кто он

Французские полицейские задержали мужчину в рамках расследования дела о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант, который произошел в субботу, 18 июля.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информацию прокурора.

Согласно данным телеканала, речь идет о 39-летнем мигранте, который работал добровольцем в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара. Мужчину задержали для проверки “противоречий в его расписании”.

Как известно, пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел накануне утром. В результате сгорели витражи и старинный орган, а также безвозвратно утрачены несколько реликвий истории Нанта.

Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, – один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе в Новейшее время. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

Как писал “источник”, 15 июня 2019 года в Соборе Парижской Богоматери (Париж) прошла первая месса после пожара, в результате которого был уничтожен шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы.