Какой-то “колхоз”: украинцы раскритиковали элитный отдых в Кирилловке, видео

Отдыхающие рассказали о своем отдыхе в поселке Кирилловка, популярном украинском курорте на Азовском море в Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Как рассказывает девушка на кадрах, они сняли домик на шесть человек по цене 2500 гривен в сутки. В домике три комнаты, в них по два спальных места. Есть кухня, санузел, кондиционеры.

Однако пользователи видео не в восторге от условий и цен в Кирилловке.

“Сразу видно, что какой-то колхоз. Понатыкано везде всего безвкусно. Цены на рынке как в Ялте в Крыму. Море по цвету не очень“, – пишет один из комментаторов.

Ранее “источник” публиковал видео пляжей Кирилловки, которые заполонили медузы. Весь берег около пляжей покрыт этими морскими обитателями. Судя по видео, туристам даже сложно зайти в воду, которая кишит медузами.