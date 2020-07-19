Фахим Салех мог лишиться головы из-за денег: кто и почему расчленил миллионера

В убийстве миллионера Фахима Салеха, которого нашли расчлененным в его нью-йоркской квартире, обвинили личного помощника предпринимателя Тайриза Хаспила.

Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летнего Хаспила задержала полиция. Его обвинили в том, что от использовал против миллионера электрошокер, а затем смертельно ранил его.

“[Подозреваемый] занимался финансами и личными вопросами [Салеха]. Также считается, что он должен жертве значительную сумму денег”, – рассказал глава детективов полиции Нью-Йорка Родни Харрисон.

Отмечают, что Хаспил подозревается в хищении у Салеха десятков тысяч долларов.

Последние минуты жизни миллионера записала камера видеонаблюдения в здании, где находится его квартира. На записи видно, что за Салехом следовал мужчина в черной маске и перчатках с сумкой. Он зашел за миллионером в лифт. Злоумышленник напал на предпринимателя, когда двери открылись прямо в его квартиру, а он вышел.

Как сообщал “источник”, в Воронеже нашли останки доктора химических наук, университетского профессора Вячеслава Кузнецова, тело которого предполагаемые убийцы расчленили и держали в соляной кислоте на съемной квартире.