Маленький ребенок сбежал с кровати, чтобы уснуть в обнимку с псом, и прославился, видео

Большинство из нас никогда не встали бы с постели посреди ночи и причины, которые заставляют нас просыпаться не всегда приятные. Но это совсем другая история – двухлетний Финн Кнудсон просыпается ночью, чтобы заснуть со своим четвероногим другом боксером Брутом.

Трогательную историю дружбы малыша с псом рассказало издание Boredpanda.

У мальчика есть лучший четвероногий друг, который всегда спит на полу в комнате. И видеозаписи с камеры няни показали, что Финн не готов расстаться со своим боксером Брутом. Даже на 8 часов ночного сна.

На кадрах видно, как Финн среди ночи, захватив свое одеяло, вылезает из кровати, чтобы присоединиться к Бруту на коврике и спать вместе. Пока Брут боится даже не шевелиться, Финн пытается чувствовать себя комфортно, даже если ему нужно использовать своего пушистого друга в качестве подушки.

“Или же это кровать для собаки, или кровать Финна или просто пол, они всегда спят вместе”, – рассказала мама малыша Пейдж из Ричмонда, штат Вирджиния (США).

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