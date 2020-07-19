Ученые разгадали тайну людей средневековья – их выводы потрясли, фото

Исследователи из Университета Южной Дании изучили останки датчан и итальянцев, живших в период средневековья, что дало возможность больше узнать о жизни людей той эпохи и различиях между знатью и простым народом.

Об этом сообщает Mail Online.

Команда ученых изучила останки 69 человек, похороненных в двух частных часовнях – одна в городе Свендборг в Дании, другая в Монтелле, Италия. Они искали в костях микроэлементы и тяжелые металлы, которые раскрывают подробности питания человека в течение его жизни.

У представителей знатных семей было больше свинца в костях из-за употребления вина, содержащего соли свинца, и ртути, которая была дорогостоящим средством от проказы и сифилиса. Вместе с тем, в их костях было обнаружено меньше стронция и бария, чем в останках бедных людей. Это говорит о том, что богачи ели больше мяса, тогда как простолюдины в основном питались крупами.

Кроме того, исследователи обнаружили, что уровень меди в итальянских образцах был выше, чем в Дании – как у знати, так и у бедных.

“Это можно объяснить тем фактом, что датчане не готовили еду в медных горшках и сосудах и, наоборот, итальянцы делали это регулярно, независимо от их социального положения“, – объяснили ученые.

В результате уровень меди у итальянцев был в 21 раз выше, чем у датчан. И датские, и итальянские богатые семьи имели больше свинца в костях, чем у менее обеспеченных. Свинец использовался для глазирования кухонной утвари и добавлялся в вино для подавления брожения.

“Высокая концентрация свинца свидетельствует о высоком социальном статусе. Это также подтверждается другими исследованиями“, – отметили ученые.

Исследователи также обнаружили высокий уровень ртути у итальянской знати, так как она употребляла ее в качестве лекарства для лечения таких заболеваний, как проказа и сифилис.

Как сообщал “источник”, ранее ученые с помощью 3D-технологий реконструировали внешность мужчины, жившего 500 лет назад в “затерянном” средневековом городе Польши.