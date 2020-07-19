Семья лисов пробралась в жилой двор и устроила там невероятные игры, фото и видео

В мае во двор жителя штата Иллинойс (США) Шона Дэвиса пробралась пара молодых лис – им так понравилось, что позднее они привели туда всю семью.

Об этом рассказывает Bored Panda.

Шон живет в центре оживленного района и был удивлен визитом животных.

“На самом деле мы никогда раньше не видели семью лис и были очень удивлены, что они были у нас во дворе, так как мы живем в центре жилого района“, – рассказал он.

Как только лисицы, пришедшие первыми, узнали, что задний двор – это безопасное и веселое место для отдыха, они привели остальных.

“После этого мы стали видеть все больше и больше лис“, – говорит хозяин двора, добавляя, что визиты лис стали регулярными.

Очаровательная семья лис состоит из мамы, папы и пяти детей. Почти каждый день семь лесных жителей приходили отдохнуть, расслабиться и поиграть.

“Наш двор очень уединенный, и я думаю, что они просто чувствовали себя там в безопасности. Они могли свернуться калачиком и спать под деревьями днем, а затем играть по утрам и в сумерках“, – говорит мужчина.

Так как это происходило во время карантина из-за коронавируса, Шон и его семья не покидали территорию своего двора и визиты и игры лисят стали для них основным развлечением.

Как рассказывал “источник”, в Уэльсе (Великобритания) из-за пандемии коронавируса люди не приводили детей гулять на детские площадки. Этим воспользовались овцы, которые с удовольствием катались на каруселях.