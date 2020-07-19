Под Одессой “взрослые” развлечения девушки завершились смертью

В Любашевском районе Одесской области “взрослые” развлечения девушки закончились трагически – после употребления алкоголя она умерла.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

По данным правоохранителей, 16 июля девушке стало плохо, и в два часа ночи она вызвала скорую помощь, которая доставила ее в реанимационное отделение районной больницы.

За несколько часов, несмотря на все усилия врачей, несовершеннолетняя умерла.

Отмечается, что смерть наступила от отравления суррогатом алкоголя.

По факту смерти девушки начато производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой “естественная смерть”) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти. Следствие продолжается.

Как сообщал “источник”, ранее в Винницкой области пятеро подростков напились алкогольных напитков, в результате чего один из них попал в реанимацию.