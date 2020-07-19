Грозовое лето продолжается: синоптики дали свежий прогноз по Украине

В воскресенье, 19 июля, в некоторых регионах Украины пройдут грозы, на остальной территории будет солнечно и жарко.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны синоптики прогнозируют температуру воздуха днем +23…+26 градусов. Грозы с дождями будут в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях.

На юге столбики термометров покажут +27…+31 градус за Цельсием. В центральных областях будет 27-29 тепла, на севере – 26-28 выше нуля. На востоке обещают +27…+31 градус. Без осадков.

В Киеве 19 июля прогнозируют днем +26…+28 градусов за Цельсием. Осадков не предвидится, будет солнечно.

Как сообщал “источник”, погода продолжает преподносить необычные сюрпризы украинцам – и на этот раз жители Прикарпатья стали свидетелями необычного смерча.