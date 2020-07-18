Подозрений никто не вручал: судья Вовк ответил на обвинения в попытке узурпации судебной власти

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, которого детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают в создании системы управляемого правосудия для захвата им власти в системе судоустройства, утверждает, что находится в отпуске и никаких подозрений не получал.

Об этом судья Вовк написал на своей Facebook-странице.

“Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту”, – уточнил он.

Обыски, которые проводились в Окружном админсуде Киева 17 июля, он назвал давлением на суд и на него лично.

“Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, – не что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то “эффективность” и создать фон для визга “активистов” о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам”, – написал судья Вовк, добавив, что в отставку подавать не собирается.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 17 июля, стало известно о предъявленном НАБУ подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.