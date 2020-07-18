Под Киевом в ДТП попала машина скорой помощи, есть пострадавшие

В субботу, 18 июля, возле города Буча (Киевская область) на Варшавской трассе произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили на Facebook-странице патрульной полиции Киевской области, опубликовав фото с места аварии.

По предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

“Сегодня, около 17 часов патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г. Буча. Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели исковерканные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer”, – сказано в сообщении.

Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Как сообщал “источник”, на 459 км трассы Одесса-Киев трактор упал в воду, спасателям пришлось доставать из воды водителя.