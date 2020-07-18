Как выглядит обгоревший собор Петра и Павла в Нанте: фото изнутри

В сети показали фото собора Святых Петра и Павла, который утром 18 июля загорелся в Нанте.
Об этом сообщает “Mash” в Telegram.
Пожаром полностью уничтожен главный орган 1620 года, построенный великим мастером Жаком Жирарде. Испорчены и витражи восточного фасада XV века.
Прокуратура в Нанте подозревает, что собор могли поджечь, полиция ведёт расследование.
Убытки от пожара будут существенными, поскольку сильно пострадали фасад и витражи.
Ранее “источник” сообщал, что пожар в Нантским соборе во Франции мог произойти в результате умышленного поджога, он одновременно начался в трех ячейках.
Напомним, в Соборе Парижской Богоматери (Париж) прошла первая месса после пожара, в результате которой было уничтожено шпиль здания, почти всю крышу, и сгорели часы.