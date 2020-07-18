Тренер Екатерины Александровской рассказал о тяжелой болезни фигуристки

Тренер чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской, погибшей в субботу утром возле одной из жилых многоэтажек Москвы, Андрей Хекало рассказал, что у нее был приступ эпилепсии, после чего врачи рекомендовали ей завершить профессиональную карьеру.

Об этом сообщает Р-Спорт.

“Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Это были очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Это (приступ) может произойти в любой момент”, – уточнил Хекало в беседе с агентством.

Некоторые СМИ писали, что у 20-летней спортсменки после возвращения в РФ началась депрессия. Ее мама обращалась к психиатрам, чтобы привести фигуристку в стабильное эмоциональное состояние.

“Несмотря на болячки, многие спортсмены выступают. Я еще попытался убедить (кататься дальше), но меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Учиться. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее все в порядке с головой в этом плане”, – добавил тренер фигуристки.

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