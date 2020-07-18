В Беларуси экс-боец украинского “Беркута” участвует в подавлении протестов: фото и фамилия

Среди сотрудников белорусского спецназа, задействованного в жестком задержании участников предизбирательных акций протеста в Минске, был замечен бывший боец украинского “Беркута” Сергей Понасенко.

Об этом сообщила на Facebook-странице блогер под ником Kate Kotenko.

Напомним, что 15 июля возле ЦИК Беларуси собралась очередь из желающих подать жалобу из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов в президенты. Участников акции протеста, которых собралось около 2,5 тысяч, начали массово задерживать.

“Знакомьтесь, Сергей Понасенко, бывший боец украинского “Беркута”. Избивал украинцев в 2014 г. и продолжает безнаказанно избивать…только теперь белорусов”, – подписала опубликованные снимки блогер.

По ее словам, за 5 лет в Беларуси бывший “беркутовец” не достаточно изучил центр столицы и в протоколе указал место задержания, которое расположено в 1,5 км от реального.

“Огромное количество фактов об темном прошлом этого сотрудника заставляет призадуматься о том, кто сейчас с особой жестокостью отрывается на белорусах!” – заметила блогер.

Как сообщал “источник”, во вторник, 14 июля, в Беларуси люди вышли на протесты против действующего президента Александра Лукашенко, силовики задерживали активистов. Во время одного из задержаний в Минске произошло столкновение между ОМОНом и протестующими.