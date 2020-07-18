Алла Костромичева в мужском костюме украсила обложку известного глянца

Модель с мировым именем и ведущая реалити-шоу “Топ-модель по-украински” на Новом канале Алла Костромичева стала героиней летнего номера украинской версии международного журнала о моде Harper’s Bazaar.

Супермодель украсила обложку глянца и снялась в стильной фотосессии. Один из кадров знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. “Кайф! Новый Harper’s Bazaar Ukraine. Верим в наших!” – написала Костромичева под снимком.

Фото: instagram.com/alla

На обложке Алла появилась в голубом костюме CHAKSHYN – украинского бренда, создающего оригинальную женскую одежду с элементами мужского гардероба. Этот строгий образ подчеркивает характерные черты модели – выраженные скулы, твердый подбородок и пронизывающий взгляд.

На снимке Костромичева запечатлена в кресле, плывущем по озеру.

“Тема съемки – единение с природой, ощущение детства, воспоминания о лете у бабушки, поездках на озеро, времени на даче… Мне было очень спокойно, комфортно, грело ощущение любви, – рассказала Алла Новому каналу. – Снимали мы на озере недалеко от Киева, в часе езды от столицы. Очень красивая локация – свежесть, природа, чистота… Несмотря на то, что отработала целый день, мне казалось, что я в какой-то степени подпиталась и зарядилась энергией”.