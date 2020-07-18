Тянут-потянут: во время подъема затонувшего возле Одессы танкера Delfi лопнул трос, фото

В Одессе началась операция по подъему затонувшего в ноябре танкера Delfi.

Об этом сообщает “Думская”.

Между пляжем и Delfi постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ.

На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль.

Отметим, что при попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался канат.

Напомним, Delfi потерпел крушение у одесского берега 22 ноября 2019 года. Формальным собственником танкера является британская компания MISTER DRAKE PC, реальным — бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов.

Как сообщал “источник”, Городская комиссия Одессы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в ходе внеочередного заседания приняла решение обеспечить дополнительные меры безопасности на территории популярного пляжа Дельфин возле затонувшего танкера Delfi, и закрыть туда доступ для населения