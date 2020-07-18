Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым: сослались на коронавирус

Белорусская команда КВН “Дети Тьюринга” отказалась продолжать выступления в российской Высшей лиге из-за проведения четвертьфинала в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в видеозаявлении команды.

Белгосуниверситет, который представляет команда, имеет партнеров среди учебных заведений Украины, и после поездки в Крым связи могут быть нарушены.

Капитан команды Марк Величко сказал, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова.

Попасть в Крым через Украину тяжело из-за коронавируса, а путь через Россию для “Детей Тьюринга” неприемлем. Члены команды имеют родственников в Украине, а въехать туда после посещения Крыма они уже не смогут, потому что окажутся в “черном списке”.

При этом “Дети Тьюринга” сообщили, что получили от Александра Маслякова гарантию возвращения в Высшую лигу КВН в следующем сезоне. Плюс к этому в ближайшее время они примут участие в съемках программы “Голосящий КиВиН.

Как сообщал “источник”, ранее в СБУ сообщили, что российскому певцу Александру Серову въезд в Украину не был запрещен, несмотря на незаконное посещение им оккупированного Крыма.