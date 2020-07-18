Актриса ситкома “Одного разу під Полтавою” поделилась редкими снимками с венчания

Актриса Анна Саливанчук, звезда комедийного сериала “Одного разу під Полтавою”, замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. Сейчас семья готовится к рождению второго ребенка, а на днях пара отпраздновала пятую годовщину венчания.

По случаю праздника артистка опубликовала в Instagram несколько кадров из личного архива, которые сделаны во время таинственного обряда.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

“Как ни странно но я на 10 день после знакомства с Александром поняла, что это именно тот мужчина от которого я хочу сына! Я увидела его детскую фотографию и расплакалась! Подумала неужели все так просто, а почему просто я 30 лет тебя ждала мой Александр Божков!”, – написала Анна.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса призналась, что полноценной свадьбы у них не было, поскольку она выходила замуж беременной первым сыном. Артистка надеется, что они смогут устроить пышное гуляние уже после рождения второго малыша.

“Мне не важно была свадьба, девичники – я хотела сына! И да – свадьбы у нас не было – были только мы и наши родители, но Саша пообещал, что у нас она обязательно будет – но я хочу быть не беременной и танцевать до утра!, – поделилась беременная звезда. – Спасибо жизнь, люблю тебя мой Божков и продолжаю и дальше производить на свет Божковых! Ты многому меня научил, показал, я думаю что у нас еще много интересного впереди, хочу встретить с тобой 50 лет совместной жизни! Люблю безмерно тебя – ты знаешь!”.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

О второй беременности Анна Саливанчук объявила месяц назад. Актриса показала теплые семейные фото и сообщила, что пополнения они ждут уже в конце этого лета.