Чемпионка мира Екатерина Александровская совершила суицид, оставив записку со словом “люблю”

В ночь на субботу, 20 июля, в Москве трагически погибла 20-летняя чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская.

Об этом сообщает ТАСС.

Тело девушки было обнаружено под окнами ее шестиэтажного дома, по предварительной версии следствия, фигуристка покончила с собой.

В квартире Екатерины была найдена предсмертная записка, в которой она написала только одно слово, – “люблю”. По словам инсайдеров, Александровская решилась на роковой шаг, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения.

Источники утверждают, что это не первая попытка суицида Екатерины за последнее время. По словам знакомых чемпионки, Александровская долгое время страдала от затяжной депрессии, которая началась у Екатерины после спортивной травмы, которую она получила в Канаде.

Екатерина Александровская родилась в Москве и до 2011 года выступала в одиночном катании. В 2012-м спортсменка переехала в Украину и перешла в парное катание. В 2016 году Александровская получила предложение представлять Австралию на международных соревнованиях и в том же году сменила спортивное гражданство. В 2017-м году Екатерина в паре с Харли Уиндзором завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионат Австралии.

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