Пираты захватили танкер с украинцами

В Гвинейском заливе у побережья Нигерии вооруженные пираты захватили в плен 13 членов экипажа танкера Curacao Trader, который шел под флагом Либерии. Среди заложников — четверо украинцев.

Об этом сообщил в комментарии “5 каналу” начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко.

Нападение произошло в отдаленном от берега месте, где раньше таких инцидентов не было. Предполагается, что пираты передвигаются большим кораблем, а не скоростными лодками.

“На танкере находилось 19 членов экипажа, из которых 13 были захвачены. Среди захваченных моряков 4 гражданина Украины. Остальные члены экипажа забаррикадировались на судне и сейчас находятся в безопасности”, – сообщил подробности происшествия представитель МИДА.

По его словам, посольства Украины в Нигерии и в Великобритании установили связь с судовладельцами танкера Curacao Trader и оператором судна, чтобы уточнить все обстоятельства.

Как известно, морской путь через Гвинейский залив является одним из самых опасных в мире — пираты захватывают здесь торговые и грузовые корабли и их экипажи с целью получения выкупа.

Как ранее сообщал “источник”, в мае этого года освободили из плена членов экипажа судна MSC TALIA F, захваченного пиратами в Гвинейском заливе 22 марта.