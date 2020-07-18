Как выглядит комета Neowise в разных уголках планеты – от этих кадров просто не оторваться

В сети появились фото кометы Neowise, снятые в разных уголков нашей планеты. Это одна из немногих комет, которую можно увидеть невооруженным глазом в наше время. Ученые обнаружили ее еще в марте. Следующий случай, чтобы увидеть ее выпадет только через 6800.

“источник” собрал для вас подборку самых красивых кадров кометы с Instagram.

Напомним, что на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. В городе из-за светового загрязнения ее может быть сложно увидеть без дополнительных средств. А вот в пригороде бинокль или телескоп могут и не понадобиться. Чтобы ее увидеть, нужно смотреть немного выше горизонта в направлении на север, северо-восток.

Как сообщал “источник”, ранее появились впечатляющие фото кометы, сделанные в оккупированном Крыму .