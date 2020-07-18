Анна Амбарцумян перед смертью похвасталась ритуалом на уверенность

Перед смертью сексолог и психотерапевт-экстрасенс Анна Амбарцумян похвасталась своим ритуалом на уверенность.

Об этом она написала на своей второй странице в Instagram.

“Клиентка пишет о Моем знаменитом ритуале на уверенность в себе, который действует в буквальном смысле МОМЕНТАЛЬНО. Никакой черной магии и вреда вам и вашим близким”, – написала Анна.

На картинке виден отзыв девушки о ритуале на уверенность.

На своем основном аккаунте девушка выкладывала последний пост за три дня до трагедии. Она пишет о том, что побывала на репетиции в московском цирке и в восторге от этого.

“Хищники их уважают – это результат правильного Воспитания, что адекватные люди понимают под словом “дрессировка”. Еще в детстве Я обожала ходить в цирк преимущественно ради того, чтобы посмотреть на тигров и львов, а сейчас стою с их покровителями @zapashny.ru @askoldzap. В дикой природе им приходится бороться за кусок мяса, за выживание, а здесь они в безопасности, сыты и здоровы. У нас многие к детям-то своим так не относятся“, – написала она.

Как писал “источник”, в отеле в центре Москвы ночью обнаружили тело известного сексолога и психотерапевта-экстрасенса Анны Амбарцумян.