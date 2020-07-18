Погибли молодые парни и семейная пара: новые детали ДТП под Одессой

В машинах, которые столкнулись утром 18 июля на трассе Одесса-Рени, ехали бывшие одноклассники и семья из 5 человек. В результате ДТП погибли 6 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В автомобиле “ВАЗ” ехали четверо 23-летних бывших одноклассников. Все они жители Ренийского района. Парни возвращались с отдыха и все погибли на месте. Навстречу им во второй машине в село Приморское Килийского района на автомобиле “Mitsubishi Outlander” ехала из Измаила семья из 5 человек. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте. Трое человек находятся в больнице.

По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что “ВАЗ” выехал на встречную полосу.

Ранее в сети появились видео с места аварии.

Как сообщал “источник”, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля погибла почти вся семья. Выжил только 12-летний мальчик Святослав.