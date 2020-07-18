Влад Яма с женой устроили романтическую фотосессию на природе

Влад Яма и Лилиана – одна из самых красивых и трогательных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги не смущаясь демонстрируют на публике свои искренние чувства, а поклонники с восторгом наблюдают за их историей любви.

На днях пара снялась в чувственном фотосете в стиле love story. Результатом жена хореографа поделилась на личной странице в Instagram. На фотографиях супруги позируют в поле и мило друг другу улыбаются. Эти нежные снимки излучают тепло, заботу и любовь.

Фото: instagram.com/liliya_yama

“Круто чувствовать себя разной в объективе фотокамеры. Отпустить все и быть другой. Это как психотерапия, хотя нет – медитация, когда ты здесь и сейчас, но в то же время в другом мире”, – написала под снимками Лилиана.

Пара собрала от подписчиков огромное количество лайков и восхищенных комментариев.

Фото: instagram.com/liliya_yama

“Очень красивые фото. Такие чувственные и искренние”, “В самое сердце”, “Это фото шедевры. Просто печатать и украшать ваш дом”, “Очень нежно и натурально”, “Я просто восхищаюсь вашей парой”, “Нежно так”, “Какие вы красивые”, – пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/liliya_yama