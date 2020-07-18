В Одессе полицейские выгоняют людей с пляжей: фото и видео

В Одессе на пляже “Дельфин”, где затонул танкер Delfi, готовят территорию, выгоняя людей, для поднятия судна.

Об этом сообщает УСИ.

Работы начались с самого утра субботы, 18 июля. Там находятся полиция и рабочие. Судя по количеству сотрудников правоохранительных органов, именно сегодня собираются попытаться поднять судно с волнореза.

Пока все только готовятся к поднятию судна. Но уже с соседних пляжей разгоняют отдыхающих.

В издании отмечают, что ранее представитель компании-подрядчика Smart Marine Concерt, которая готовит эвакуацию судна, Дмитрий Евдокимов называл сегодняшнюю дату в качестве дня операции по подъему, но в этом были сомнения из-за ряда факторов.

Как сообщал “источник”, Городская комиссия Одессы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в ходе внеочередного заседания приняла решение обеспечить дополнительные меры безопасности на территории популярного пляжа Дельфин возле затонувшего танкера Delfi, и закрыть туда доступ для населения.