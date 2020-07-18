Тина Кароль вышла в свет в дизайнерском платье с вырезом до пупка

На днях программа “Світське життя с Катериною Осадчею” отметила 15 лет со дня основания. Юбилей прошел в формате грандиозного концерта, на котором выступили топовые артисты. Гостьей вечера стала и певица Тина Кароль.

Несколько снимков с мероприятия артистка опубликовала на личной странице в Facebook. Певица появилась на праздновании в роскошном шелковом платье украинского бренда Gasanova.

Фото: facebook.com/tina.karol

Наряд небесно-голубого цвета входит в коллекцию осень-зима 2020-2021, представленную в рамках UFW. Особенный акцент привносят объемные рукава и глубокий вырез, который открывает зону декольте.

Свой образ Тина дополнила красной помадой, которая уже стала визитной карточкой звезды, и легкой укладкой.

Фото: facebook.com/tina.karol

Поклонники певицы по-разному оценили образ звезды: одни восхитились чувством стиля артистки, другим образ артистки показался слишком откровенным.

“Тина, будь скромнее. Тебе это не идет”, “Комбинации, ночнушки, пеньюары….что случилось с ее вкусом? Ужас”, “Тина переборщила”, “Было бы норм, если бы декольте было наполовину прикрыто”, – пишут одни.

“Смешно с комментов, особенно зайдя на страницу некоторых знатоков моды с идеальным чувством стиля. А Тина выглядит шикарно”, “Шикарное платье”, “Платье божественно красивое”, – восхищаются другие.