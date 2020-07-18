Оля Полякова травмировалась во время выступления. Номер пришлось остановить

Украинская певица Оля Полякова выступила на юбилее “Світського життя”. Во время праздничного концерта “Королева ночи” представила свою новую песню “Белый танец”.

Выступление артистки сопровождалось яркой постановкой со сложными трюками, которые певица выполняла на хрупких конструкциях. Во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэди кама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить.

Фото: пресс-служба

Певице была оказана первая медицинская помощь, после чего артистка вышла на сцену и продолжила свое выступление.

Программа “Світське життя с Катериною Осадчею” отметила 15 лет со дня основания. Юбилей прошел в формате грандиозного концерта под открытым небом на территории Национального ботанического сада имени Гришко.

Фото: пресс-служба

Помимо Оли Поляковой на концерте выступили MONATIK, Тина Кароль, Настя Каменских, Сергей Бабкин, Олег Винник, Наталья Могилевская, Вера Брежнева, группа “Время и Стекло” и другие топовые артисты.