Более 100 новых случаев: статистика по коронавирусу в Киеве на 18 июля

По состоянию на утро 18 июля в Киеве зарегистрировали 108 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в столице уже 6 797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус побороли 2 360 жителей столицы.

За сутки 17 июля заболели:

53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет

50 мужчин от 18 до 85 лет.

2 девочки, которым 6 и 8 лет и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет.

Заболели в том числе и 4 медиков.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 40 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26. В Соломенском – 14. А в Голосеевском и Святошинском районах – по 10 случаев.

Как сообщал “источник”, Украина будет вести активную работу для того, чтобы после изобретения вакцины от коронавируса приобрести ее одной из первых. Четыре европейские страны сделали предзаказ на вакцину от COVID-19 компании АstraZeneca.