Во Франции вспыхнул пожар в средневековом соборе Святых Петра и Павла: видео

Во Франции в городе Нанта горит средневековый собор Святых Петра и Павла.

Об этом сообщает kommersant.ru.

Пожар начался в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные. На фотографиях видны столб дыма и пламя внутри собора, поднимающееся на высоту центрального нефа. По прогнозам, огонь нанесет тяжелый урон интерьеру и реликвиям.

Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе в Новейшее время. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

Как писал “источник”, 15 июня 2019 года в Соборе Парижской Богоматери (Париж) прошла первая месса после пожара, в результате которого был уничтожен шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы.