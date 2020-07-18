Звезду Болливуда и ее 8-летнюю дочь госпитализировали из-за осложнений коронавируса

На прошлой неделе звезда индийского кино и бывшая “Мисс Мира” Айшвария Рай Баччан и вся ее семья заразились коронавирусом. У актрисы и 8-летней дочери никаких симптомов не проявлялось, поэтому они находилась в изоляции дома.

Как сообщает Times Of India, на днях у Айшварии и маленькой Аарадхии началась одышка. В связи с ухудшением самочувствия, актрису и ее дочь решили перевести в больницу под контроль врачей.

Айшвария Рай Баччан с мужем и дочерьюФото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

COVID-19 был выявлен и у супруга Рай – актера Абхишека Баччана и у его отца – болливудской звезды Амитабха Баччана. Муж и свекр актрисы находятся в больнице с первых дней заражения.

Айшвария Рай Баччан сыграла более 50 ролей. А такие фильмы, как “Разум и чувства” и “Азарт любви” сделали ее популярной и за пределами Индии.

В 1994 году Рай выиграла конкурс красоты “Мисс мира” и стала послом доброй воли UNAIDS. В 2003-м индийская актриса вошла в состав членов жюри Каннского кинофестиваля, что было беспрецедентным случаем в его истории.

Айшвария Рай БаччанФото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb