Олег Винник представил свою партнершу на Танцях з зірками-2020

На днях стало известно, что Олег Винник стал участником нового сезона телевизионного шоу “Танці з зірками”. Теперь организаторы раскрыли имя хореографа, который составит певцу пару на паркете.

Свою партнершу артист лично представил в своем Instagram. Он опубликовал совместное фото с танцовщицей и написал: “Знакомьтесь! Легкая, требовательная, ответственная. Алена Шоптенко – моя партнерша на паркете”.

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Шоптенко в свою очередь поделилась похожим кадром и сопроводила его игривой подписью. “Ну что, потанцуем, Олег Винник?”, – написала хореограф.

В комментариях шутят, что пару сразу можно оглашать победителями.”Я одна вижу пару-победительницу еще не начавшегося проекта?! Профессионализм танцев Алены плюс вовчици Олега однозначная победа”, “Я знаю пару победителей. Они могут даже не танцевать”, “По-моему я знаю кто победит в этом сезоне”, – пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko