Под Одессой в страшной аварии погибли 6 человек: фото

В субботу утром, 18 июля, на трассе Одесса-Рени произошла смертальная авария с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП случилось около 07:46 вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области. Там столкнулись авто марки Mitsubishi и “восьмерка”.

Как пишет ресурс “Бессарабия-информ”, машины столкнулись лоб в лоб.

Вследствие трагедии погибли шесть человек. Еще трое госпитализированы с травмами. Среди пострадавших – ребенок 2018 года рождения.

Скончались на месте все пассажиры и водитель “восьмерки”, а также двое людей из Mitsubishi. Спасатели деблокировали тела из авто.

Как сообщал “источник”, вечером 16 июля в Николаеве произошло необычное ДТП – автомобиль врезался в стену супермаркета “Сильпо”, что на ул. Чкалова. После задержания горе-водителя полицейские выяснили, что он был не только пьян, но и имел необычный внешний вид: на мужчине из одежды были только трусы и барсетка.