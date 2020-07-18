Уже почти 1,5 тысяч умерших: данные по коронавирусу в Украине на 18 июля

По состоянию на утро субботы, 18 июля, в Украине зарегистрировали 847 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

За минувшие сутки умер 21 человек. Также 756 людей выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 58 111 заразившихся COVID-19. Умерли 1 477 человек. А 30 525 людей выздоровело.

Напомним, Украина будет вести активную работу для того, чтобы после изобретения вакцины от коронавируса приобрести ее одной из первых. Четыре европейские страны сделали предзаказ на вакцину от COVID-19 компании АstraZeneca.

Как сообщал “источник”, в США за сутки 16 июля зафиксировали более 77 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии.