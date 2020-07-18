Как Майами-бич: зрелищные фото лимана на Азовском море, снятые с высоты

Слияние Азовского моря и Молочного лимана показали на фотографиях с высоты птичьего полета.

Снимки опубликовал на своей Facebook-странице запорожский фотограф Александр Архипов.

Наполнению Молочного лимана поспособствовала расчистка промоины и обновление канала, который соединяет его с Азовским морем. Этот уголок Украины продолжает радовать туристов своей необыкновенной красотой. Фотограф решил поделится видом на лиман.

“Каждый год, бывая возле Кирилловки, приезжаю на промоину между Молочным лиманом и Азовским морем. В этот раз даже квадрокоптер захватил”, – написал он и опубликовал фото.

По словам Архипова, соленость воды в лимане увеличилась, а соответственно и количество медуз. Потому купаться там пока не очень приятно. Но красота пейзажа все равно завораживает.

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