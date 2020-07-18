Синоптики дали прогноз на 18 июля: украинцев ждут солнце и грозы с ливнями

В субботу, 18 июля, в Украине прогнозируют ливни и грозы, но не по всей стране.

Об этом сообщает “Укргидрометцентр”.

На западе страны – гроза, на остальной территории будет ясно и солнечно.

Температура воздуха:

на западе +21+26 градусов;

на востоке +24+26 градусов;

на севере +25+26;

на юге +26+31;

в центре Украины и в Крыму +25+28 градусов;

Как сообщал “источник”, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня лето в Украине будет по-настоящему жарким, резкое понижение температуры начнется во второй половине августа.

Напомним, что синоптики прогнозируют, что похолодание, которое в последнее время накрыло Украину, продержится еще несколько дней, а повышаться температура воздуха начнет с воскресенья, 19 июля. Осадки ожидаются на западе – там пройдут дожди и грозы, на остальной территории страны сухо.