Взрыв у метро “Шулявская” в Киеве: появились новые подробности и видео

В полиции сообщили подробности взрыва на станции метро “Шулявская”, где вечером 17 июля в урне взорвалось неизвестное взрывное устройство и пострадал прохожий.

Как сообщили в полиции Киева, пострадавшего госпитализировали.

На месте происшествия работали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

Правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

На Facebook-странице Киев оперативный опубликовано видео с места инцидента. Как видно на кадрах, у пострадавшего мужчины травмирована нога, возникло сильное кровотечение.

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Как сообщал “источник”, 9 июля, в метро Киева пьяный мужчина начал приставать к пассажирке, за что получил от других мужчин, которые решили защитить женщину от притязаний “ловеласа”. Нетрезвого пассажира дважды выводили из вагона, а в третий раз вынесли. Реакции ни со стороны администрации метрополитена, ни со стороны полиции не было.