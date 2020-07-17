Взрыв произошел у метро “Шулявская” в Киеве

В Киеве около 20-и часов у входа на станцию метро “Шулявская” в урне взорвалось неизвестное взрывное устройство, пострадал прохожий.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевского метрополитена.

Один из прохожих во время взрыва получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что взрывной волной повреждены окна станции.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Метро работает в обычном режиме, станция открыта для пассажиров.

Как сообщал “источник”, 9 июля, в метро Киева пьяный мужчина начал приставать к пассажирке, за что получил от других мужчин, которые решили защитить женщину от притязаний “ловеласа”. Нетрезвого пассажира дважды выводили из вагона, а в третий раз вынесли. Реакции ни со стороны администрации метрополитена, ни со стороны полиции не было.