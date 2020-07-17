Почти 100% вероятности: в ВОЗ назвали типичный сценарий заражения коронавирусом

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт описал, как происходит типичный случай заражения коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

“Конечно, сложно изучать бессимптомные случаи, но, исходя из нынешней картины и того, что мы знаем о вирусе, главный источник заражения – это все же люди с симптомами”, – рассказал он.

По словам Хабихта, обычно, чтобы заразиться, нужно находится ближе чем в метре от человека, который болен, по меньшей мере в течение 15 минут.

“Типичная ситуация – загруженное мет­ро или эскалатор, перегруженные автобусы”, – привел пример глава представительства ВОЗ.

Он отметил, что такие условия создают близкую к 100-процентной вероятность заразиться.

Ранее “источник” сообщал, что в четверг, 16 июля, в мире зарегистрировали 248 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом.