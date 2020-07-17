Украинская армия получила партию модернизированных танков: фото

На государственном предприятии “Львовский бронетанковый завод”, которое входит в состав ГК “Укроборонпром”, завершили ремонт и модернизацию танков Т-64.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрборонпрома, опубликовав фото обновленной военной техники.

В ходе ремонта специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков: установили новые средства навигации и связи, тепловизионные приборы и т. п. Теперь они переданы в пользование подразделениям ВСУ.

“Танки получили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, установленные комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач” , – уточнил директор ЛБТЗ Виктор Андрощук.

Львовское предприятие специализируется на капитальном ремонте и модернизации танков Т-72, Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин – таких как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2. Кроме этого, в конструкторско-технологическом бюро ЛБТЗ работают над освоением капитального ремонта и модернизации других видов гусеничной бронетехники, в частности танков Т-80, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2 и БТС-4.

Как сообщал “источник”, ранее украинской армии передали 4 бронетранспортера БТР-4Е от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова.