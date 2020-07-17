Доставка генеральных и сборных грузов – помощь таможенного брокера ISKEMA

В современном мире есть масса разных форматов доставки. И для каждого случая важно подобрать оптимальную схему, с использованием которой будет осуществляться перевозка грузов. Особого внимания заслуживают сборные грузы и генеральные. Согласно правилам перевозки генеральных грузов, транспортируются единичные отправления, а также продукция в специальных упаковках.

Сборные перевозки грузов представляют формат доставки, при котором заказы о нескольких отправителей компонуются на промежуточном складе и отправляются после комлектации партии необходимого объема веса. Если вас интересуют доставка генеральных или сборных грузов, то выбрать оптимальную съему оформления товаров, сэкономить время и средства на доставке вам поможет таможенный брокер ISKEMA. Для вас – профессиональные услуги таможенного представителя по адекватной стоимости. Вы сможете посетить сайт и подробно ознакомиться с предложениями. Благодаря удачному размещению всех предложений в соответствующих разделах, вы сможете значительно сэкономить свое драгоценное время на ознакомление и выбор.

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