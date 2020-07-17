alyona alyona выпустила социальный клип с призывом беречь природу, пока еще не поздно

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) представила клип на трек “Тихо діти сплять” из нового альбома, который она записала на Бали. В новом видео певица призывает обратить внимание на экологические проблемы и не игнорировать того, что происходит, “пока этот мир еще не исчез”.

Премьера социального ролика состоялась в пятницу, 17 июля, на YouTube-канале артистки. “Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях”, – отметила Алена.





Начало 2020 года alyona alyona провела на Бали. Именно там и родилась ее новая работа. Остров послужил идеальным местом для съемок, поскольку несмотря на “райскую” репутацию, является одним из самых загрязненных мест на планете.

“Береговые линии на Бали были выстланы пластиком с океана. Мусор был везде, – говорит хип-хоп-исполнительница. – В Украине то же самое: в реках плавают отходы, на полях пестрят принесенные ветром пакеты. Я не хочу жить и видеть это дальше!”.