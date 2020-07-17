“Огородник” из Новодружеска скрывал коноплю в винограде

Под процессуальным руководством Лисичанского местной прокуратуры Луганской области следователями Лисичанского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области задокументированы незаконные насаждения конопли на территории частного дома.

Об этом сообщает областная прокуратура.



Следствием установлено, что 39-летний житель г. Новодружеска выращивал наркосодержащие растения на приусадебных участках своего домовладения. С целью конспирации и сокрытия совершения преступления злоумышленник сеял коноплю среди винограда и других овощных растений.

Во время проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 749 растений конопли, устройство для курения, около 600 г вещества растительного происхождения, похожего на коноплю, а также подготовленные для посева семена. Изъятое направлено для проведения экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве пятьдесят и более растений).

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и проверяется версия о возможной его причастности к сбыту наркотических веществ. Досудебное расследование продолжается.