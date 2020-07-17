НАБУ объявило о подозрении главе Окружного админсуда Павлу Вовку: важные подробности

НАБУ в пятницу, 17 июля, предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

“Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять Антикоррупционный суд. Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски”, – сообщил он.

В свою очередь пресс-служба Окружного административного суда города Киева написала, что 17 июля в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований – расследование “дел Майдана”.

“В который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела – на основании постановления суда (на этот раз – Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева следующим образом”, – сказано в сообщении.

Добавляется, что Окружной административный суд города Киева продолжает работу в обычном режиме.