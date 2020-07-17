Виктория Булитко из “Дизель Шоу” кардинально сменила имидж, но и это еще не предел: фото

Недавно Виктория Булитко сменила свой огненно-рыжий цвет волос, который уже стал ее визитной карточкой, на пепельно-русый. Но это еще не все изменения во внешности, которыми звезда “Дизель Шоу” собирается удивлять. Актриса хочет покраситься в розовый.

Об этом знаменитость рассказала в беседе с “Новым каналом”. Виктория призналась, что любит экспериментировать с имиджем на сцене, но в жизни ей хочется быть настоящей. Поэтому она перекрасилась в натуральный оттенок, который легко можно менять для зрителей.

Фото: instagram.com/bulitka

“С нынешним цветом я настоящая. А рыжий – это мой сценический образ. Так что на сцену я тоже буду выходить с рыжими волосами – тонировку никто не отменял. Мне так комфортнее – делить личное и сценическое пространство. Так что фанаты рыжего цвета будут довольны”, – отметила звезда.

Виктория призналась, что скоро удивит поклонников новым цветом волос – розовым.

“Я специально немного осветлилась, чтобы можно было тонировать волосы в разные цвета. Потом хочу покраситься в розовенький!”, – поделилась Булитко.

Фото: instagram.com/bulitka