Бывший студент, который бросил яйцом в Януковича, получил топ-должность в Украине: видео

Управления Укрзализныци, которое отвечает за отношения с органами государственной власти, возглавил Дмитрий Романюк.

Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик.

“Вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти – непростая. Укрзализныця на пути структурной трансформации и подготовки к новому конкурентному рынку. Сейчас как никогда нуждается в усилении взаимодействия по линии “железнодорожный бизнес-государство”. Профессиональная координация работы на этом направлении будет способствовать развитию компании и поддержке важных для нас законодательных инициатив”, – отметил Юрик.

Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, премьер-министра и кандидата в президенты Украины.

Романюк – кандидат экономических наук, имеет два высших образования.

С октября 2019 по настоящее время занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.

Ранее “источник” сообщал, что народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала данные о размере зарплат членов наблюдательного совета “Укрзализныци”.